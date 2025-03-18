«Локомотив» ввел новую традицию для воспитанников академии

В новом сезоне Юношеской футбольной лиги Департамент развития молодежного футбола ФК «Локомотив» ввел новую традицию для своих команд, сообщает официальный сайт красно-зеленых. Лучшему игроку каждого победного матча будет вручаться настоящая фуражка главного машиниста поезда РЖД. Это станет переходящим трофеем на протяжении всего сезона.

— Мы в академии «Локо» подчеркиваем связь с железнодорожными традициями и прививаем ребятам с юных лет уважение к важной части истории клуба, — сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг. — Воспитанники академии, молодежная команда и основной состав — единая железнодорожная семья! Преемственность поколений — одна из основных задач в развитии молодых футболистов всей системы «Локомотива».

Во 2-м туре ЮФЛ лучшими игроками «Локомотива» стали Иван Сараев («Локо»-2008) и Максим Козлов («Локо»-2009).