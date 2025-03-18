Футбол
18 марта, 12:46

«Локомотив» ввел новую традицию для воспитанников академии

В новом сезоне Юношеской футбольной лиги Департамент развития молодежного футбола ФК «Локомотив» ввел новую традицию для своих команд, сообщает официальный сайт красно-зеленых. Лучшему игроку каждого победного матча будет вручаться настоящая фуражка главного машиниста поезда РЖД. Это станет переходящим трофеем на протяжении всего сезона.

— Мы в академии «Локо» подчеркиваем связь с железнодорожными традициями и прививаем ребятам с юных лет уважение к важной части истории клуба, — сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг. — Воспитанники академии, молодежная команда и основной состав — единая железнодорожная семья! Преемственность поколений — одна из основных задач в развитии молодых футболистов всей системы «Локомотива».

Во 2-м туре ЮФЛ лучшими игроками «Локомотива» стали Иван Сараев («Локо»-2008) и Максим Козлов («Локо»-2009).

ФК Локомотив (Москва)
  • zg

    Выгодно быть хорошим игроком в академии Локо!Можно будет фуражками приторговывать!)

    18.03.2025

    • ЮФЛ-3, результаты 2-го тура: «Чертаново» и ЦСКА сыграли вничью, «Спартак» уступил «Ростову» и другие матчи

    Юношеская сборная U-18 дважды сыграет с Узбекистаном

