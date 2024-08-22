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Сегодня, 14:20

«Локомотив»-2012 выиграл Кубок Игоря Акинфеева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда «Локомотива» 2012 года рождения стала победителем Кубка Игоря Акинфеева.

Турнир проходил с 17 по 21 августа, в нем принимали участие 17 российских и 3 зарубежные команды.

В финале железнодорожники победили «Мастер-Сатурн» (0:0, пенальти 5:4). В матче за третье место СШОР «Зенит» разгромила СШОР «Химки» (4:0).

«Локомотив» второй год подряд побеждает на Кубке Игоря Акинфеева. Это показывает, что в академии «Локо» ведется правильная работа и мы понимаем, насколько важно продолжать победные традиции клуба. Дух победителей без завоевания таких трофеев не получится воспитать», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова директора департамента развития молодежного футбола Бориса Ротенберга.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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