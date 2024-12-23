«Локо»-2013 стал победителем I турнира «Путь Будущего»

В Москве состоялся I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих Академий страны. Соревнования прошли с 17 по 21 декабря в футбольном манеже в Черкизове и были организованы ФК «Локомотив».

«Локо» и стал первым победителем турнира, обыграв в финале в упорной борьбе ЦСКА — 2:1. «Локомотив-Перово» занял четвертое место, уступив «бронзу» по пенальти «Чертаново».

Всего в турнире приняли участие восемь команд: помимо «Локомотива», «Локомотив-Перово», «Чертаново» и ЦСКА это ФШМ (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Курск).

17 декабря, в день открытия турнира, перед командами выступили заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг, директор Академии «Локо» Дмитрий Балашов, старший тренер Академии Александр Бородюк и легенда «Локомотива», автор самого быстрого гола в истории красно-зеленых Владимир Коротков — все единодушно пожелали турниру большого будущего, а командам красивой игры.

После окончания соревнований лучших игроков наградили олимпийский чемпион, старший тренер Академии «Локо» Александр Бородюк, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, тренер Академии Динияр Билялетдинов и директор Академии Дмитрий Балашов.

Вот победители во всех номинациях:

— лучший игрок — Аким Волжанкин («Локомотив»);

— лучший бомбардир — Лукьян Пономарев («Локомотив»);

— лучший нападающий — Давид Цомаиа (ЦСКА);

— лучший защитник — Григорий Степанов («Спартак»);

— лучший вратарь — Юрий Колобков («Чертаново»);

— лучший тренер — Тагир Саидов «Локомотив».

— Все играли здорово, за всеми было приятно наблюдать. Мы и на следующий год ждем все команды на нашем турнире «Путь Будущего». Любите футбол, и он вас наградит, — обратился к командам на церемонии закрытия директор Академии ФК «Локомотив» Дмитрий Балашов.

— На таких турнирах как «Путь Будущего» и начинается путь каждого мальчишки, который любит футбол, который хочет добиться в нем многого. Трудолюбие и талант позволят вам играть на самом-самом высоком уровне. У вас прекрасные тренеры, надеюсь, вы их слушаете. Они подскажут, как правильно тренироваться и играть. С наступающим Новым годом и всего самого лучшего вам! — завершил турнир старший тренер Академии ФК «Локомотив» Александр Бородюк.

Турнир планируется проводить ежегодно, а в будущем — с расширением состава участников, сообщает официальный сайт ФК «Локомотив».