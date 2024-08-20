«Локо» — 2010 стал чемпионом международного турнира UTLC CUP-2024

«Локомотив» 2010 года рождения стал победителем турнира UTLC Cup. В финале команда обыграла «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

Хет-трик за железнодорожников оформил Егор Люсин, который забил на 1-й, 7-й и 56-й минутах.

Директор Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг оценил выступление команды на международном турнире.

— Поздравляю наших воспитанников 2010 года рождения с победой в международном турнире UTLC CUP! Это наша общая победа, за которой стоит много специалистов. Такие победы — это лучшая награда за большой труд всего коллектива Академии и Департамента. В прошлый раз «Локомотив» побеждал в этом кубке в 2017 году. В 2019 в финале против «Барселоны» выступали Раков и Батраков, успехам которых в основе мы сейчас все радуемся. Верю, что и в поколении нынешних чемпионов вырастет много игроков для основного состава «Локомотива». Большое спасибо организаторам за возможность для наших парней получить опыт выступлений на международном уровне, — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

Финал турнира прошел на «РЖД Арене» и стал первым для «Локо» за пять лет. Кубок над головой последний раз красно-зеленые поднимали в 2017 году.