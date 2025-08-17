Комментатор матча в ЮФЛ призвал женщину-арбитра уйти на кухню и рожать детей

Александр Боярский, комментатор матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между «Родиной и «Зенитом» (1:4), высказался против женщин-арбитров в футболе.

Боярский остался недоволен эпизодом с назначением пенальти в ворота «Родины» во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Арины Станововой.

«Давайте теперь за все подряд свистеть, за любые касания. За такие смешные нарушения ставить пенальти. Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов есть женский футбол, вам там самое место, никаких вопросов не будет», — сказал комментатор.

Позже Боярский добавил, что подобная ситуация могла произойти с мужчиной-арбитром.

«Ладно, матч продолжается, давайте отпустим эти все истории. Они случаются в футболе. Даже когда мужчины судят, проблем не меньше. Не буду все скидывать на то, что женщина-не женщина. Судейство — это всегда такая деликатная тема. Каждый видит игру по-своему», -отметил комментатор.