Футбол
ЮФЛ
Новости
МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3 Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
ЮФЛ

17 августа, 23:20

Комментатор матча в ЮФЛ призвал женщину-арбитра уйти на кухню и рожать детей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Александр Боярский, комментатор матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между «Родиной и «Зенитом» (1:4), высказался против женщин-арбитров в футболе.

Боярский остался недоволен эпизодом с назначением пенальти в ворота «Родины» во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Арины Станововой.

«Давайте теперь за все подряд свистеть, за любые касания. За такие смешные нарушения ставить пенальти. Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов есть женский футбол, вам там самое место, никаких вопросов не будет», — сказал комментатор.

Позже Боярский добавил, что подобная ситуация могла произойти с мужчиной-арбитром.

«Ладно, матч продолжается, давайте отпустим эти все истории. Они случаются в футболе. Даже когда мужчины судят, проблем не меньше. Не буду все скидывать на то, что женщина-не женщина. Судейство — это всегда такая деликатная тема. Каждый видит игру по-своему», -отметил комментатор.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ЮФЛ
ФК Зенит
ФК Родина
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Soulles2

    Достойнй последователь фюрера с его 3 К - киндер кирхен,кюхен.

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Каких и пофамильно? Какие претензии??? А так - ты просто балабол без фамилий и конкретных моментов.

    18.08.2025

  • noname123

    Что по матчам судеек, которых очень хочется назвать тридварасом во время игры? Или это другое?

    18.08.2025

  • noname123

    А кто это? Боярского - Д-Артаньяна знаю. А это что за лох-сексист?

    18.08.2025

  • Brennet

    Призывать женщин рожать детей теперь считается позором? Толерантность зашкаливает.

    18.08.2025

  • голвам

    а по мне он прав не женское это дело и без их услуг всю жизнь играли нормально Чего лезть в судьи если в стране плохая демография и парень сказал в точку и я думаю его в Гос думе поддержат что рожать важнее чем чвистеть

    18.08.2025

  • голвам

    а по моему он прав не женское это дело и что мужчин судей нет? Или может мигрантов придумают таджичек еще приглашать Без женщин всю жизнь играли и никто не умер Да и не нужно следовать западным лекалам там и трансгендеров уже восхваляют Женщина должна иметь детейи их воспитывать это важнее чем бегать и свистеть

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    А в чем он не прав? Тут посмотрел на днях на судейство Опейкиной воочию. Целый матч. По факту увиденнего - СОГЛАСЕН с данным персонажем.:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.08.2025

  • Семён Фадеич

    Комментаторы?

    18.08.2025

  • Илья858

    Комментатор вроде бы мужчина, а истерит как баба.

    18.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ничо страшного. Мужчин-арбитров в таких случаях вообще в нетрационной сексуальной ориентации обвиняют.

    17.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Бояра выдал базу

    17.08.2025

    • ЮФЛ-3, результаты 19-го тура: «Родина» уступила «Зениту» и другие матчи

    «Родина» отстранит комментатора за высказывание о женщинах-арбитрах

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости