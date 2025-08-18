Комментатор Боярский извинился за высказывания о женщинах-арбитрах: «Я совершил ошибку»

Комментатор Александр Боярский извинился перед арбитром матча ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4) Ариной Станововой.

Во время игры Боярский раскритиковал работу судьи и заявил, что женщинам лучше заниматься своими делами на кухне. «Родина» назвала неуместными и оскорбительными высказывания комментатора, отметив, что любая дискриминация противоречит главной цели футбола — объединять людей.

«Я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий «Родины» и «Зенита» в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал», — написал Боярский в своем Telegram-канале.

Комментатор признался, что очень переживал из-за этой ситуации, и также принес извинения «Родине».

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола», — добавил он.

22-летняя Становова только недавно начала свою карьеру в мужской ЮФЛ. При этом она судит футбольные матчи с 18 лет. В основном девушка работала на местных турнирах в Тверской области, где прошла подготовку в качестве рефери.