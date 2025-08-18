Футбол
ЮФЛ
Новости
МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3 Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
ЮФЛ

18 августа, 09:25

Комментатор Боярский извинился за высказывания о женщинах-арбитрах: «Я совершил ошибку»

Алина Савинова

Комментатор Александр Боярский извинился перед арбитром матча ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4) Ариной Станововой.

Во время игры Боярский раскритиковал работу судьи и заявил, что женщинам лучше заниматься своими делами на кухне. «Родина» назвала неуместными и оскорбительными высказывания комментатора, отметив, что любая дискриминация противоречит главной цели футбола — объединять людей.

«Я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий «Родины» и «Зенита» в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал», — написал Боярский в своем Telegram-канале.

Александр Боярский.«Пусть занимается своими делами на кухне»: комментатор матча ЮФЛ оскорбил девушку-судью в прямом эфире

Комментатор признался, что очень переживал из-за этой ситуации, и также принес извинения «Родине».

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола», — добавил он.

22-летняя Становова только недавно начала свою карьеру в мужской ЮФЛ. При этом она судит футбольные матчи с 18 лет. В основном девушка работала на местных турнирах в Тверской области, где прошла подготовку в качестве рефери.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Родина
Читайте также
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Трамп назначил нового спецпосланника по Украине. Пять фактов о Дэниеле Дрисколле
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над Россией за ночь
Эксперт назвал меры по защите от протечек в квартире
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Эдуард Клизман

    ты машка зачмарова

    26.09.2025

  • NF

    Как актёра...

    19.08.2025

  • noname123

    А какие "заслуги" у этого пенька?

    18.08.2025

  • noname123

    Струсил? Ну нет. Чеши на кухню. Можешь паранджу напялить или никаб. Пеньку только на кухне место.

    18.08.2025

  • NF

    Олигархический класс, стоящий за режимом, включая спорт, быстро показал Боярскому его место. Это не СССР, где могли стерпеть из-за былых заслуг. Впрочем, не особо жаль этого конъюнктурщика...

    18.08.2025

  • Nik

    очень токсичная фамилия

    18.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    быстро заднюю включил...яйца стальные...просто он их дома в тумбочке забыл

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    ()Приветствуем!! Кого интересует Заработок на футбольных событиях? На данном форуме идет раздача матчей на Точный счёт - foot.forumes.ru/ Есть источник по 100% Сливным матчам! Информация 100% Инсайды, не прогнозы и не угадайка. Есть Источник!! Если надоело ставить на угад, пишите! Вся Информация на Форуме - foot.forumes.ru/ (Информация по матчам только проверенные 100% Инсайды.Прогнозов у нас нет) Прямой источник по матчам! В интернете такой информации не найти!! Нужны стандартные 100% Инсайды, пишите.

    18.08.2025

  • Андрей

    Старый пидор наконец извиняется, снимаю шляпу

    18.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Что ж ты, фраер, сдал назад

    18.08.2025

  • Ботокс007

    Может, тебе фамилию поменять? Второй дурак-тогующий мордой, скоморох тоже несет ахинею.

    18.08.2025

  • ВладНик_22

    Что ж ты милый сдал назад? Сказал то что есть. Теперь слушать и читать тебя противно.

    18.08.2025

  • Brennet

    Прогнули мужика. Говорил что думал, теперь будет говорить то что от него ожидают. Вот так и выхолащивается профессия комментатора.

    18.08.2025

    • Женщина-судья ответила на комментарии Боярского: «Все мы люди, все ошибаемся. Но так критиковать недопустимо»

    ЮФЛ-1, результаты 20-го тура: «Зенит» разгромил ЦСКА и другие матчи

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости