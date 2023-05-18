КДК РФС дисквалифицировал футболиста молодежной команды «Чертаново» Шматова на 8 матчей МФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста молодежной команды «Чертаново» Захара Шматова за неспортивное поведение в матче 27-го тура МФЛ против «Строгино» (2:3). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«В соответствии со статьей 28, статьей 34, частью 3 статьи 94, частями 1 и 3 статьи 95, статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 14 и 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции, агрессивное поведение в отношении соперника, оскорбительное поведение и умышленный бросок бутылкой в Официальное лицо матча, а также неспортивное поведение — дисквалифицировать футболиста молодежной команды «Чертаново» Шматова Захара на 8 матчей МФЛ и оштрафовать его на 75 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение - дисквалифицировать футболиста молодежной команды «Чертаново» Ивана Полякова на 2 матча МФЛ.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении Официального лица матча, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста – дисквалифицировать главного тренера молодежной команды «Чертаново» Игоря Родькина на 3 матча МФЛ», — сказал Григорьянц.