КДК рассмотрит провокационное поведение игрока молодежного ЦСКА Бондаренко после матча со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам матча 29-го тура молодежного первенства России между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

После окончания игры Бондаренко подошел к сектору армейских фанатов, взял у них громкоговоритель и прокричал: «Я никогда не устану повторять».

«Рассмотрим скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений со стороны болельщиков ЦСКА и «Спартака». Также будет рассмотрено провокационное поведение игрока ЦСКА Алексея Бондаренко. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА после 29-го тура занимает третье место в турнирной таблице МФЛ, набрав 63 очка. «Спартак» с 43 очками находится на седьмой позиции.