10 ноября, 11:46

КДК рассмотрит провокационное поведение игрока молодежного ЦСКА Бондаренко после матча со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам матча 29-го тура молодежного первенства России между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

После окончания игры Бондаренко подошел к сектору армейских фанатов, взял у них громкоговоритель и прокричал: «Я никогда не устану повторять».

«Рассмотрим скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений со стороны болельщиков ЦСКА и «Спартака». Также будет рассмотрено провокационное поведение игрока ЦСКА Алексея Бондаренко. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА после 29-го тура занимает третье место в турнирной таблице МФЛ, набрав 63 очка. «Спартак» с 43 очками находится на седьмой позиции.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Ни малейшей!)

    12.11.2025

  • bandradio

    Ну если вы настаиваете на своем мнении, то повторюсь, это надо было применить к игрокам молодежного Спартака летом. Собствено когда это все и началось. После финального свистка игроки красно-белых подошли к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Вместе они скандировали нецензурную кричалку про соперника: «Мы сегодня ****** коней!» При этом 16-летний защитник Спартака Матвей Кузнецов даже взял громкоговоритель." То есть именно зачинщик всего это был игрок Спартака. Это произошло в июле 2025 года. И при этом тогда никаких ваших "провокация карается куда строже" не последовало. Только штраф. Поэтому я спросил, у вас личная неприязнь к игроку моложежки ЦСКА?

    12.11.2025

  • zg

    Одно дело,толпа футболистов орала нечто,а другое,чел подьехал к толпе болел,взял у них рупор и вот это проорал,сие называется провокация и карается куда строже.

    11.11.2025

  • Инга Зингер

    Усугубил ситуацию, зная что это запрещено и наказание за такие поступки есть. вступил в сговор с третьими лицами. создал опг - тут уже и годичную дискву надо рассматривать

    11.11.2025

  • Инга Зингер

    Ситуации разные, игрок цска исспользовал технические средства, которые были подготовлены заранее. Это как ограбление вооруженной и не вооруженное

    11.11.2025

  • Юрий Влк.

    ну и что! пусть кричат че хотят и баннеры вешвют, это часть болельщицкой субкультуры! главное чтоб потом битв вне стадиона не было...как раньше.

    11.11.2025

  • Garryman

    Ну да. все зло от хохлов. У нас-то все - истинные арийцы, характер нордический.

    10.11.2025

  • Gordon

    Один хрен. Что те, что другие. Победой ответил - это молодцы. А словами - повторение гадости являет собой лишь такую же гадость - и не более того.

    10.11.2025

  • Gordon

    А должен присесть матчей на 5. И игроки молодёжки "Спартака" должны были присесть на столько же.

    10.11.2025

  • Gordon

    Типа все остальные обязательно признают и попросят прощения :)

    10.11.2025

  • Gordon

    Да, безусловно, и их тоже надо было наказать. Это ровно то же самое.

    10.11.2025

  • bandradio

    Вы предлагаете "жестко наказать на поле" 15 игроков молодежного Спартака? Или это другое?) Из матриала СЭ от 25 июля 2025 года "КДК РФС решил оштрафовать на 20 тысяч рублей каждого из 15 игроков молодежной команды «Спартака», скандировавших оскорбительную кричалку по окончании дерби с ЦСКА. Сам клуб также подвергся денежным санкциям. После финального свистка игроки красно-белых подошли к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Вместе они скандировали нецензурную кричалку про соперника: «Мы сегодня ****** коней!» При этом 16-летний защитник Матвей Кузнецов даже взял громкоговоритель."

    10.11.2025

  • bandradio

    Вы это "своим" скажите) Был же матриал СЭ от 25 июля 2025 года "КДК РФС решил оштрафовать на 20 тысяч рублей каждого из 15 игроков молодежной команды «Спартака», скандировавших оскорбительную кричалку по окончании дерби с ЦСКА. Сам клуб также подвергся денежным санкциям. После финального свистка игроки красно-белых подошли к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Вместе они скандировали нецензурную кричалку про соперника: «Мы сегодня ****** коней!» При этом 16-летний защитник Матвей Кузнецов даже взял громкоговоритель." Или это другое? А ЦСКА просто ответил. Как победой, так и словами.

    10.11.2025

  • bandradio

    Так вот же материал СЭ от 25 июля 2025 года "КДК РФС решил оштрафовать на 20 тысяч рублей каждого из 15 игроков молодежной команды «Спартака», скандировавших оскорбительную кричалку по окончании дерби с ЦСКА. Сам клуб также подвергся денежным санкциям." 15 человек!!! А тут к одному привязались)

    10.11.2025

  • bandradio

    Это у вас что-то личное к игроку? А то вот в июле 2025 года после победы молодежного Спартака в дерби футболисты всей командой скандировали нецензурную кричалку про соперника: «Мы сегодня ****** коней!» КДК РФС тогда решил оштрафовать на 20 тысяч рублей каждого из 15 игроков молодежной команды «Спартака», скандировавших оскорбительную кричалку по окончании дерби с ЦСКА. Сам клуб также подвергся денежным санкциям. А одного игрока ЦСКА значит вы предлагаете дисквалифицировать на месяц? Интересный подход у вас получается)

    10.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а для спартаковской фанки их хамство - это всегда забавные проделки. Свои провокации они не признают никогда.

    10.11.2025

  • bandradio

    Не так давно писали про такое же поведение игроков молодежного Спартака в прошлом дерби. Так что это лишь ответная реакция. Также получит штраф.

    10.11.2025

  • Gordon

    Игрока за подобное надо сажать матчей на много. Это фанатские дела, а дело игрока - играть в футбол. Надеюсь, что игроки запомнят - и в следующем дерби накажут жёстко на поле. Как это делать - Хлестов и Горлукович с удовольствитем объяснят.

    10.11.2025

  • Gordon

    Хватит бредить. Павлюченко, например, тоже тамошний?

    10.11.2025

  • С детства за Спартак

    В таком возрасте об игре надо думать, а не кричать что попало. Недалекого ума юноша.

    10.11.2025

  • m_16

    А вы голкипера Максименко на правильность происхождения проверяли, вдруг он укрофашист?

    10.11.2025

  • НВ

    бондаренко заслан с киева... гав но все то, что кончается на о.....

    10.11.2025

  • zg

    На фанатские перепалки мне в принципе пофиг,они были,есть и будут,но игрок тут должен огрести минимум месяц.

    10.11.2025

