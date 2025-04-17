Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 11:55

Испанские и венгерские команды отказались от участия в Кубке Бурчалкина

Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Алмаз-Антея» Михаил Подвязников рассказал, что испанские и венгерские команды, которые ранее уже участвовали в Кубке Бурчалкина, не смогли приехать на турнир. По его словам, они не получили разрешение от своих футбольных федераций по политическим причинам, о чем очень сожалеют.

«Я считаю, что детский спорт вообще не должен подпадать под подобные санкции. Это такой возраст, между мальчиками и юношами, когда формируется личность — ребята могут играть, дружить, переписываться, созваниваться. В этом и есть смысл футбола — игры, которая объединяет всех», — сказал Подвязников на пресс-конференции.

Кубок Бурчалкина пройдет с 16 по 18 мая в Петербурге. В нем примут участие восемь команд из семи стран: «Палмейрас» (Бразилия), «Фенербахче» (Турция), «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Беларусь), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (оба — Россия). Аргентинский клуб сыграет на турнире впервые.

За победу поборются футболисты не старше 13 лет — именно в этом возрасте легендарный нападающий «Зенита» Лев Бурчалкин начал свою карьеру в «Большевике», теперь носящим название «Алмаз-Антей».

Читайте также
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЮФЛ-3, расписание и результаты 6-го тура: «Чертаново» — «Динамо» и другие матчи

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости