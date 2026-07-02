Игроки клубов ЮФЛ вышли на матчи с ленточками выпускников

В прошедшие выходные в матчах Юношеской футбольной лиги игроки команд вышли на поле с ленточками выпускников. Лига приурочила красивую акцию в честь выпускных вечеров, которые недавно прошли в академиях.



В акции участвовали выпускники из «Черноморца», «ШИСП Кубань», ставропольского «Динамо», «Ротора» и нальчикского «Спартака».



Был и еще один трогательный момент — классные руководители игроков сделали символический удар по мячу перед стартовым свистком арбитра. Таким образом лига отметила и учителей, который внесли большой вклад в становление будущих профессионалов.