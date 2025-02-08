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8 февраля 2025, 10:00

Игрок ЮФЛ Северо-Запад Исканьяров начал судейскую карьеру

Воспитанник мурманского футбола Денис Исканьяров вошел в список судей предстоящего сезона ЮФЛ Северо-Запад. Ранее он играл в турнире за СШОР Мончегорска и «Электрон».

Исканьяров получил вызов на учебно-тренировочный сбор ОФФ «Северо-Запад» для перспективных арбитров, проходивший с 31 января по 4 февраля в Санкт-Петербурге. В прошлом году он начал судейскую карьеру в Мурманской области, до этого отыграв в ЮФЛ Северо-Запад на протяжении трех сезонов.

В 2021 году Исканьяров выступал за СШОР Мончегорска, приняв участие в дебютной ЮФЛ Северо-Запад. В следующем сезоне команда из Мурманской области не попала в состав участников турнира, и Денис продолжил карьеру в Великом Новгороде. В 2022-2023 годах полузащитник играл за СШ «Электрон». В общей сложности футболист 2006 года рождения провел в межрегиональной ЮФЛ 40 матчей, забив один гол.

Исканьяров — второй футболист ЮФЛ Северо-Запад, ставший арбитром. Первопроходцем в прошлом году стал Даниил Поляков из Великого Новгорода. Успешно проявив себя в судействе межрегионального турнира, 18-летний арбитр был вызван на сбор главных судей Молодежной футбольной лиги и федеральной ЮФЛ, прошедший 2-5 февраля в Москве.

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