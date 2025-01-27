Игрок СШОР «Экспресс» Леконцев перешел в ЦСКА

Игрок СШОР «Экспресс» Никита Леконцев продолжит карьеру в ЦСКА. Полузащитник дебютировал за армейцев в зимнем первенстве Москвы.

Футболист 2008 года рождения начал заниматься футболом в спортивных школах Санкт-Петербурга. Первой командой Леконцева была СШ № 2 ВО «Звезда», затем он перешел в ДЮСШ «Локомотив». В петербургском первенстве Никита принял участие в 75 матчах, отметившись шестью голами.

Весной 2024 года игрок перешел в СШОР «Экспресс» из Великих Лук, выступающую в ЮФЛ Северо-Запад. В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей в ЮФЛ СЗ-2, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Команда заняла в турнире итоговое пятое место.