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Сегодня, 14:20

Горшков и Ярбалаев признаны лучшими игроками июня в ЮФЛ

Фото ЮФЛ

Футболисты «Кировца-Восхождения» Максим Горшков и «Электрона» Умар Ярбалаев получили награды лучшим игрокам июня в Юношеской футбольной лиге.

Горшков стал лауреатом в ЮФЛ Центр — Северо-Запад U-17. Награждение прошло 18 июля в Санкт-Петербурге перед матчем «Кировец-Восхождение» — Академия футбола имени Семина. Приз форварду вручил генеральный секретарь ОФФ «Северо-Запад» Павел Новиков.

В июне Горшков провел три матча, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Во встрече с «Калугой» (4:0) он набрал три очка по системе «гол плюс пас» — 1+2, а в игре против «Электрона» (3:0) оформил дубль.

Ярбалаев признан лучшим игроком месяца в ЮФЛ Северо-Запад U-16. Его наградили 19 июля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, где «Электрон» проводил выездной матч 9-го тура.

В трех июньских встречах полузащитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Он сделал дубль в матче с СШОР-5 (3:1) и поучаствовал в трех голах во встрече с СШ-7 (4:1).

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