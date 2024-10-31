Александр Цыганков: «Не смогли пройти весь турнир на одном дыхании»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов», досрочно выигравших турнир победителей межрегиональных ЮФЛ-2, Александр Цыганков, после поражения в заключительном матче с «Витязем» (1:4) отметил, что команде не хватило сил.

— Галстуки не ношу, но беспокойную ночь на День тренера ребята подарили, — улыбнулся Цыганков. — Потому что для меня принципиален результат любого матча. К сожалению, не удалось донести эту мысль до ребят, все-таки детская психология неустойчивая. Пройти четыре встречи на одном дыхании тяжело, а замены, которые мы сделали, игру не усилили. Этот турнир ценен тем, что здесь мы имеем возможность встретиться с командами, с которыми обычно не играем. Можно получить импульс для развития, сравнить свой уровень с другими, понять силу лиги, в которой мы играем. Организация здесь прекрасная, погода тоже, а вот силенок нам не хватило. Не выдержали заданный темп до конца, но я благодарен команде, она выглядела достойно.

— Академия «Крыльев Советов» представлена здесь сразу тремя командами, болели за одноклубников?

— Конечно, следили, приходили поддержать на матчи, радовались победам. Это общий успех нашей академии, значит, мы на правильном пути. Нужно дальше развиваться. Сейчас главное — сохранить команду, тех ребят, которые преданы футболу и хотят в дальнейшем быть профессионалами.

Напомним, что «Крылья Советов» гарантировали себе первое место за тур до финиша.