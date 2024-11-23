Глава оргкомитета ЮФЛ Северо-Запад Николай Голубев подвел итоги сезона

Глава оргкомитета ЮФЛ Северо-Запад Николай Голубев прокомментировал итоги сезона.

«Все участники ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад полностью выполнили требования регламента к инфраструктуре. Главные тренеры команд должны были либо иметь категорию B-UEFA, либо учиться на нее — эти требования также выполнены. Отмечаем прогресс футболистов, судей и инспекторов по ходу сезона. Можем занести сезон в актив как себе, так и участникам соревнований.

По сравнению с 2023 годом мы отмечаем рост конкурентоспособности турнира. Увеличилось количество конкурентных матчей с 75 процентов в прошлом сезоне до 80 процентов в этом. Возможно, частично это стало следствием перехода «Алмаза-Антея» в федеральную ЮФЛ — гордимся нашими выпускниками, они неплохо смотрятся на новом уровне и претендуют на медали в отдельных возрастах», — сказал Голубев в интервью сайту ОФФ «Северо-Запад». .