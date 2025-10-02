Футбол
2 октября, 13:55

Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов ла лиги

Полная финансовая поддержка проекта по модернизации тренировочных полей осуществлялась предпринимателем, инвестором в детско-юношеский футбол в России Сергеем Ломакиным.

Три ключевых тренировочных стадиона «Академии Родина» в Москве прошли масштабную реконструкцию и теперь соответствуют передовым европейским стандартам. Проект осуществлен при финансовой поддержке Сергея Ломакина предпринимателя, инвестора в детско-юношеский футбол в России.

Кроме увеличения площади, каждое из полей было оснащено инновационными материалами и технологиями: они получили газоны Greenfields MX Elite 50 второго поколения (FIFA Quality/Quality Pro) и были оборудованы амортизирующей подложкой (shock pad) для снижения травмоопасности, а также современным наполнителем TPE — экологичным, долговечным и безопасным. Помимо этого была заменена система орошения и введена новая система освещения с LED-прожекторами и равномерным светораспределением.

Схожая инфраструктура активно используется в академиях «Реал Сосьедад», ПСВ, «Вердера» и «Селтика», а также в итальянкой серии А, английской премьер-лиге, эредивизи в Нидерландах и странах Скандинавии.

«Преимущества от модернизации ощутят все: футболистам будет комфортно играть в любую погоду, а благодаря амортизирующей подложке снижается риск травм. Тренеры смогут более гибко планировать тренировки в различных погодных условиях, а современное освещение сделает наблюдение за игрой более эффективным. Мы также снизим наши затраты на обслуживание за счет автоматизации орошения и долговечности новых покрытий», — комментирует Александр Аксенов, спортивный директор АНО «Академия Родина».

ФК Родина
  • Berkut-7

    какая-та непатриотичная статья , это что мы по прежнему ориентируемся на европейские стандарты? позор , мы же точка многополярного мира, почему Селтик и Реал Сосьедад не ориентируются на академию Родины?

    02.10.2025

  • Ivan Jackson

    хоть бы фото тогда приложили )))) посмотреть на эти чудо поля )))

    02.10.2025

  • Slim Tallers

    Про дороги тоже так рассказывали - новейшие технологии,качественные материалы. Но то-ли работники рукожопые,то-ли стибрили денежки,только как оно выглядит все знают. И с полями будет тоже самое. Расписали вы красиво,а на выходе как было болото,так и останется им.

    02.10.2025

  • shpasic

    дана команда хвалить Ломакина? аж Рабинера на Кипр отправили.

    02.10.2025

    • ЮФЛ-3, результаты 24-го тура: «Урал» сыграл вничью с «Алмаз-Антеем» и другие матчи

    МФЛ, расписание и результаты 25-го тура: «Ростов» — «Спартак» и другие матчи

    КХЛ на Кинопоиске

