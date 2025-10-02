Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов ла лиги

Полная финансовая поддержка проекта по модернизации тренировочных полей осуществлялась предпринимателем, инвестором в детско-юношеский футбол в России Сергеем Ломакиным.

Три ключевых тренировочных стадиона «Академии Родина» в Москве прошли масштабную реконструкцию и теперь соответствуют передовым европейским стандартам. Проект осуществлен при финансовой поддержке Сергея Ломакина — предпринимателя, инвестора в детско-юношеский футбол в России.

Кроме увеличения площади, каждое из полей было оснащено инновационными материалами и технологиями: они получили газоны Greenfields MX Elite 50 второго поколения (FIFA Quality/Quality Pro) и были оборудованы амортизирующей подложкой (shock pad) для снижения травмоопасности, а также современным наполнителем TPE — экологичным, долговечным и безопасным. Помимо этого была заменена система орошения и введена новая система освещения с LED-прожекторами и равномерным светораспределением.

Схожая инфраструктура активно используется в академиях «Реал Сосьедад», ПСВ, «Вердера» и «Селтика», а также в итальянкой серии А, английской премьер-лиге, эредивизи в Нидерландах и странах Скандинавии.

«Преимущества от модернизации ощутят все: футболистам будет комфортно играть в любую погоду, а благодаря амортизирующей подложке снижается риск травм. Тренеры смогут более гибко планировать тренировки в различных погодных условиях, а современное освещение сделает наблюдение за игрой более эффективным. Мы также снизим наши затраты на обслуживание за счет автоматизации орошения и долговечности новых покрытий», — комментирует Александр Аксенов, спортивный директор АНО «Академия Родина».