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Сегодня, 14:10

Футболисты академии «Чертаново» провели занятие под руководством танцора Папунаишвили

Алина Савинова
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Известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили провел танцевальную тренировку с воспитанниками футбольной академии «Чертаново», сообщает пресс-служба ЮФЛ.

«Хорошим танцорам ничего не мешает. Даже футбол», — говорится в сообщении лиги.

Ранее Папунаишвили заявил, что придумал некую методику, которая может помочь юным игрокам быть более техничными и пластичными. По его словам, задача проекта заключается не в том, чтобы научить футболистов какому-то виду танцев, а раскрепостить их.

Футбол
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