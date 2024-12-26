Футболисты академии «Чертаново» провели занятие под руководством танцора Папунаишвили

Известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили провел танцевальную тренировку с воспитанниками футбольной академии «Чертаново», сообщает пресс-служба ЮФЛ.

«Хорошим танцорам ничего не мешает. Даже футбол», — говорится в сообщении лиги.

Ранее Папунаишвили заявил, что придумал некую методику, которая может помочь юным игрокам быть более техничными и пластичными. По его словам, задача проекта заключается не в том, чтобы научить футболистов какому-то виду танцев, а раскрепостить их.