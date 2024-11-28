Футболист Магомед Исмаилов перешел в «Балтику»

Воспитанник СШОР-5 Магомед Исмаилов подписал контракт с «Балтикой» на три сезона.

Исмаилов отыграл за СШОР-5 четыре сезона в лигах Северо-Запада. В 2021 и 2022 вместе с командой опорный полузащитник стал серебряным призером ЮФЛ СЗ, а в 2024 помог калининградцам финишировать вторыми уже в МФЛ Северо-Запада.

На счету Исмаилова 61 матч в лигах Северо-Запада. Он забил 8 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 23 желтых карточки.

Хавбек стал третьим воспитанником СШОР-5, подписавшим контракт с «Балтикой» в это межсезонье. Ранее в главную команду города перешли лучший бомбардир прошедшего сезона ЮФЛ СЗ-2 Иван Гринько и Даниил Рыбинцев, признанный по итогам первенства лучшим вратарем.