«Факел» подписал двух футболисток впервые в истории клуба

Воспитанницы Академии «Факел» им. В.Г. Проскурина Дарья Володичева и Елизавета Лысова подписали первые профессиональные контракты с клубом.

Дарья и Елизавета — первые девушки, подписавшие профессиональные контракты с «Факелом». Обе футболистки входят в сборную России U-16.

Голкипер Володичева в рамках чемпионата ЮФЛ-Девушки провела в этом сезоне 13 игр, в 10 из которых отыграла на ноль. Форвард Лысова сыграла в этом сезоне 17 игр, в которых отметилась 38 голами.

— Мы верим в потенциал девчонок, а они — в свои перспективы в структуре нашего клуба. Дарья и Елизавета в «Факеле» со дня появления женского отделения нашей Академии. Это футболистки сборной России U-16, они на виду, и мы хотим сохранять их, развивая их потенциал. У клуба есть определенный план развития женского футбола в регионе, впереди у нас много работы, — приводит пресс-служба клуба слова Владислава Кожемякина, заместителя спортивного директора по развитию молодежного футбола.