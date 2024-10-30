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Сегодня, 12:35

Егор Васьков: «По игре не уступили никому из призеров»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Ставший с восемью голами лучшим бомбардиром турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3 Егор Васьков из «Тюмени» объяснил, почему его команда остановилась в шаге от пьедестала и назвал самый запоминающийся матч на полях тренировочного центра РФС в Сочи.

— Своей игрой доволен, но мы приехали сюда за командными достижениями — хотелось в тройку залезть. Бились как могли, немного не повезло, не реализовали свои шансы. Считаю, показали высокий уровень футбола. Тренеры говорят, что мы выглядели здесь сильнее конкурентов, переиграть нас, считаю, ни одна команда не смогла. Хотя были отрезки, в которых мы чуть проседали, но мы сильнее и «Академии футбола Краснодарского края», и «Химок», и «Крыльев Советов». Наша сила — в квалифицированном штабе и характере, который есть в «Тюмени» у каждого пацана. Скажу, что у нас в ЮФЛ Сибирь тоже очень мощный турнир — Красноярск, Томск, Новосибирск, возможно, даже сильнее некоторых команд, которые мы увидели здесь. Собственным трудом и потом мы стали первыми, поездка сюда тоже была стимулом. Здорово, что РФС проводит такие соревнования.

— Самый яркий фрагмент турнира?

— Самый эмоциональный матч не только здесь, а за все последнее время — с «Академией футбола Краснодарского края» в заключительном туре. Очень мощный по накалу, буду его помнить долго. Чуть не хватило концентрации на стандартах — знали, что у них есть высокие игроки, нам давали установку не фолить возле своей штрафной. А в итоге — две подачи, два гола. Так тоже бывает. На проходящий на параллельном поле матч «Химок» и «Балтики» даже не смотрели, настраивались на свою игру.

Напомним, что перед заключительным туром «Тюмень» сохраняла шансы на итоговый успех, но поражение от краснодарцев и победы других конкурентов оставили сибиряков на четвертой позиции.

ЮФЛ
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