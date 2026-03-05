Хохлов — о подготовке молодежи «Локомотива»: «Показывали нарезки Батракова, ставим его в пример»

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов ответил «СЭ» на вопрос о подготовке команды к новому розыгрышу Молодежной футбольной лиги.



«В прошлом сезоне мы показывали нарезки с играми Батракова. Ставили его в пример. Я думаю, это отличная мотивация для молодых футболистов. Надеюсь, что будут новые Батраковы. Есть ребята хорошие уже сейчас, но называть фамилии не буду», — сказал Хохлов «СЭ».



Новый сезон МФЛ стартует в пятницу, 6 марта.

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