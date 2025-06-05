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Для футболистов ЮФЛ провела Всероссийский экоурок в Москве

Более 6000 подростков со всей страны приняли участие во Всероссийском экоуроке, организованном в рамках международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» совместно с Российским футбольным союзом. Мероприятие приурочили к Дню эколога. На экоуроке в Москве присутствовали 200 спортсменов Юношеской футбольной лиги, а еще более 6000 человек из разных российских регионов присоединились к лекции в режиме онлайн. Особым гостем встречи стала исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин встретились с юными спортсменами из Москвы и Московской области. Всероссийский экроурок для футболистов Юношеской футбольной лиги прошел в виде лекции и живого общения, когда ребята смогли задать волнующие их вопросы о защите природы и экологии.

Главный эколог страны Светлана Радионова отметила, что юные футболисты задавали очень серьезные вопросы об экологической обстановке в стране, об исчезающих видах животных и о помощи, которая нужна им от человека, о том, как стать участниками и волонтерами Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», а также делились своими экопривычками и идеями по борьбе за чистую планету. Активные участники экоурока предложили в будущем провести футбольный турнир, посвященный охране окружающей среды.

В ЮФЛ также стартовал экологический чемпионат, который стал уже вторым в истории. В этом году он пройдет с 3 июня до 14 ноября. В 2024 году участие приняли 42 клуба ЮФЛ и более 3200 человек по всей стране.

Цель экочемпионата ЮФЛ — экологическое просвещение юных футболистов, формирование у них ответственного отношения к природе и понимания значимости личного вклада в решение вопросов охраны окружающей среды.

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