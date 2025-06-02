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Для футболистов ЮФЛ проведут Всероссийский экоурок

Департамент устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза совместно с ЮФЛ 3 июня проведет всероссийский экоурок для футболистов лиги. Мероприятие состоится в офисе Росприроднадзора в Москве и будет приурочено к Дню эколога, который отмечается 5 июня.

В ходе экоурока руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, а также руководитель Департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин проведут беседу с участниками экоурока по актуальным вопросам сохранения природы. Кроме того, они ответят на вопросы футболистов ЮФЛ в аудитории и в онлайн-формате. За лучшие вопросы предусмотрены подарки.

«Российский футбольный союз выстраивает свое позиционирование в экологической сфере, мы уже не первый год сотрудничаем с Росприроднадзором в рамках международной премии «Экология — дело каждого», проводим совместные акции и мероприятия. Рад, что в этом году мы смогли провести Всероссийский экоурок для команд Юношеской футбольной лиги по всей стране, надеюсь, это станет нашей доброй традицией. Тем более, что с 3 июня до 14 ноября у ребят пройдет уже второй Экологический Чемпионат ЮФЛ. Участвуя в таких мероприятиях, РФС демонстрирует свою приверженность принципам социальной и экологической ответственности, а также вопросам охраны окружающей среды в Российской Федерации, — отметил Алексей Смертин.

В мероприятии также примут участие капитан любительского футбольного клуба 2DROTS и амбассадор ЮФЛ Эдамс Скляр, а также российская певица и блогер Мария Янковская — исполнительница мирового суперхита «Сигма Бой».

В рамках экоурока запланированы интерактивные сессии и тематические активности, раскрывающие важность устойчивого развития и экологической повестки в спортивной среде.

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