«Динамо-Владивосток» досрочно выиграло ЮФЛ Дальний Восток U-16

«Динамо-Владивосток» досрочно стало победителем ЮФЛ Дальний Восток U-16 сезона-2026. Команда обеспечила себе золотые медали за тур до окончания соревнований.

В матче 13-го тура владивостокцы обыграли «Океан». Победный гол был забит после пенальти: вратарь отразил удар с 11-метровой отметки, однако на добивании футболист «Динамо» отправил мяч в ворота.

За тур до финиша «Динамо-Владивосток» набрало 34 очка и на пять баллов опережает «СКА-Хабаровск». В 13 матчах команда одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В заключительном туре «Динамо-Владивосток» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском». Именно хабаровцы нанесли чемпиону единственное поражение в сезоне.