Дебютный сезон ЮФЛ Центр-Северо-Запад стартует 10 мая
В новом турнире в структуре межрегиональных ЮФЛ сыграют юноши до 18 лет. Участниками ЮФЛ Центр-Северо-Запад — 1 станут шесть команд.
Команды из разных территориальных зон впервые будут объединены в одном турнире МЮФЛ. В ЮФЛ Центр-Северо-Запад — 1 сыграют четыре спортивные школы, выступающие в ЮФЛ Центр, и два представителя ЮФЛ Северо-Запад. Возрастная категория игроков — футболисты 2008 года рождения.
Состав участников:
— «Академия футбола им. Ю.П. Семина», Орел;
— «Кировец-Восхождение», Санкт-Петербург;
— СШ им. Г.А. Ярцева, Кострома;
— СШ «Ленинградец», Ленинградская область;
— СШОР Тверь, Тверь;
— «Торпедо-Владимир», Владимир.
Турнир пройдет в четыре круга — с 10 мая по 11 октября.
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