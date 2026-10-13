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Данил Решетников и Даниил Гребенников признаны лучшими игроками сентября в ЮФЛ Сибирь

Решетников и Гребенников признаны лучшими игроками сентября в ЮФЛ Сибирь

Руслан Минаев

Футболист «Читы» Данил Решетников и полузащитник «Сибири» Даниил Гребенников стали лучшими игроками сентября в ЮФЛ Сибирь. Победителей определили по итогам совместного голосования организационного комитета турнира и болельщиков.

Решетников получил награду в возрастной категории U-15. За месяц игрок «Читы» забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Лучшим футболистом ЮФЛ Сибирь U-16 признан Гребенников. Полузащитник «Сибири» провел на поле 328 минут в сентябре, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

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