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Сегодня, 13:35

ЦСКА заключил контракт с 16-летним Шивеоби

Алина Савинова
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Нападающий Роланд Шивеоби подписал профессиональный контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

«Добро пожаловать, Роланд!» — говорится в заявлении московского клуба.

В прошедшем сезоне форвард стал лучшим борбардиром ЮФЛ-2 Центр. Он провел за «Витязь» 30 матчей, забив 40 голов и сделав 13 результативных передач. Также Шивеоби был признан лучшим игроком МЮФЛ-2024. Весной ему исполнится 17 лет.

Ранее ЦСКА продлил контракт с рекордсменом ЮФЛ Артемом Сериковым.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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