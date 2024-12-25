ЦСКА заключил контракт с 16-летним Шивеоби

Нападающий Роланд Шивеоби подписал профессиональный контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

«Добро пожаловать, Роланд!» — говорится в заявлении московского клуба.

В прошедшем сезоне форвард стал лучшим борбардиром ЮФЛ-2 Центр. Он провел за «Витязь» 30 матчей, забив 40 голов и сделав 13 результативных передач. Также Шивеоби был признан лучшим игроком МЮФЛ-2024. Весной ему исполнится 17 лет.

Ранее ЦСКА продлил контракт с рекордсменом ЮФЛ Артемом Сериковым.