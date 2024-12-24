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Сегодня, 17:10

ЦСКА продлил контракт с рекордсменом ЮФЛ Сериковым

Алина Савинова
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ЦСКА подписал новое соглашение со своим воспитанником Артемом Сериковым, сообщается на официальном сайте армейцев.

Контракт с 17-летним нападающим рассчитан на три года.

Сериков начал выступать за академию ЦСКА в 2015 году. В прошедшем сезоне Юношеской футбольной лиги-1 он забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач в 33 матчах, став самым результативным игроком за всю историю турнира.

В 2024 году ЦСКА занял четвертое место в ЮФЛ-1.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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