Четвертый сезон ЮФЛ Сибирь открыли в Чите

Новый сезон ЮФЛ Сибирь начался 1 мая в Чите. В матчах открытия на стадионе «Локомотив» сыграли школы «Читы» и «Бурятии», вернувшиеся в ЮФЛ Сибирь после года отсутствия.

Перед стартом первого матча прошла торжественная церемония открытия, в которой принял участие представитель от законодательного органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов и руководитель МРГ «Сибирь» Владимир Евтушенко и ветеран читинского футбола Александр Ярош. Экс-футболист нанес символический удар по мячу перед началом матча, а в перерыве состоялся розыгрыш призов.

В сезоне 2025 года в ЮФЛ Сибирь выступят 10 команд в двух возрастных категориях. Это «Алтай» (Барнаул), «Байкал» (Иркутск), «Бурятия» (Улан-Удэ), «Динамо-Алтайский край» (Барнаул), «Енисей» (Красноярск), «Иртыш» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь» (Новосибирск), «СШ №17» (Томск) и «Чита» (Чита).