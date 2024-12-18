Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

18 декабря, 18:06

«Челябинск-ОСШ» стал победителем экологического чемпионата ЮФЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В сезоне-2024 Российский футбольный союз провел первый в истории экологический чемпионат ЮФЛ.

Он проходил в два этапа. Первый этап экочемпионата стартовал 5 сентября. В течение недели каждый клуб-участник ЮФЛ провел специальный футбольный экоурок. На нем футболистам лиги рассказали о связи между футболом и экологией. Второй этап был практическим, в течение двух месяцев юные футболисты выполняли различные экологические задания. Среди них уборка территории возле стадиона, высадка деревьев, посещение особо охраняемых природных территорий. Этот этап завершился 14 ноября.

Самыми интересными темами для команд ЮФЛ Приволжье стали сортировка и переработка мусора, сохранение редких видов животных и окружающей среды. Кроме того, команды привлекли внимание к исчезновению редких пород пчел в Башкирских лесах, а также к продолжающейся много лет проблеме депопуляции амурских тигров.

Три клуба, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение заданий в федеральной и межрегиональных ЮФЛ, стали призерами экочемпионата. Соревнования прошли в условиях жесткой конкуренции, судьбу призовых мест решили несколько баллов. В экочемпионате зоны

Приволжье места определились следующим образом:

1 место — «Челябинск-ОСШ»

2 место — «Уфа»

3 место — «Трудовые Резервы»

Читайте также
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Замгенсекретаря РФС Посиренина рассказала об успехах ЮФЛ

Ротенберг: «Важным событием стало присоединение женского отделения к департаменту»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости