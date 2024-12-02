Борис Ротенберг: «Очень важно, чтобы воспитанник «Локомотива» не только показывал уровень на поле, но и гордился быть частью клуба»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал в интервью программе «Футбол России», которая выходит на телеканале «Россия 24», о желании создать настоящую семью тренеров, воспитанников и их родителей.

— Два года назад, когда я занял должность директора департамента, мы приняли решение поменять девиз Академии: «Уважение, профессионализм, дисциплина», — говорит Ротенберг. — Этот девиз отражает наши ценности, которые касаются не только воспитанников, но и всех сотрудников департамента и клуба в целом. Мы хотим объединить и тренеров, и воспитанников, и родителей, чтобы создать настоящую команду, настоящую семью.

— Уже два года на каждый домашний матч основного состава в ложу академии на «РЖД Арене» приглашаются наши воспитанники, которые проявили себя на футбольном поле, по учебе или по поведению, — продолжил Ротенберг. — Обращаем внимание не только на тех, кто выигрывает матчи, медали, но и смотрим на то, как дети себя ведут. Для нас очень важно, чтобы воспитанник, который носит майку «Локомотива», не только показывал уровень игры на поле, но и чтобы он гордился быть частью клуба. Это и ответственность — как ты себя ведешь, как разговариваешь, как себя подаешь. Мы хотим воспитывать спортсменов, которые будут уверены в себе. Они будут знать, что когда играют за «Локомотив», это дает им возможность стать гармонично развитыми людьми.

— Мы создали традицию, когда приходят легенды нашего клуба — Евсеев, Чугайнов, Сенников, Гильерме и многие другие. Это те футболисты, которые оставили след в истории «Локомотива». Когда ребята их видят, конечно, для них это большое событие. В том числе, когда приходят игроки основной команды, это тоже дорогого стоит. Мы общаемся в неформальной обстановке. Ребята понимают, к чему нужно стремиться, — заключил Ротенберг.