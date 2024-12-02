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Ротенберг — о работе отдела ментально-когнитивной подготовки в «Локо»: «Важно здоровье не только воспитанников, но и тренеров»

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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о ментальной подготовке молодежи в интервью программе «Футбол России», которая выходит на телеканале «Россия 24».

— Для реализации целей Департамента развития молодежного футбола мы создали структуру, в нее входит пять отделов — аналитический, индивидуальной подготовки, ментально-когнитивной подготовки, по работе с региональными партнерами и селекции, — сказал Ротенберг. — Очень важно было обратить внимание на воспитание детей. Ментально-когнитивный отдел в настоящий момент именно этим и занимается. Для нас важно ментальное здоровье не только наших воспитанников, но и тренеров. Мы этому уделяем особое внимание и видим качественные результаты работы. Наши дети меняются. Это очень важный момент.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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