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Сегодня, 20:18

Билялетдинов оценил уровень детского футбола в России

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Тренер отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с детским футболом в России.

«Понимаем, что есть ограничения с международными турнирами. Но надо находить в себе мотивацию, потому что есть внутренний чемпионат и интересные турниры. Недавно прошел UTLC CUP, приезжали сербская «Црвена Звезда», турецкий «Фатих». У нас также был «Кубок Московского спорта», там иностранные команды принимали участие. Стараемся, работа над этим ведется, чтобы дети получили международную практику, чтобы в памяти отложилось. До сих пор вспоминаю о заграничных турнирах, на которые мы ездили, хотя прошло уже 20 с лишим лет. Помню с кем играл, кому проигрывал и у кого выигрывал. Подобные фактыдолжны быть памятными для всех детей», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Билялетдинов также рассказал, что еще необходимо для развития детско-юношеского футбола в стране.

«Нужны качественные тренеры, которые могут не только выстроить тренировочный процесс сейчас, но и года работы. То есть детско-юношеский футбол — это постановка техники и видения футбола. Ребенка нужно вести все эти годы и наблюдать за различными изменениями. Тренеры должны быть, в первую очередь, фанатами своего дела, чтобы таких ребят увидеть и развить. Это все тренировочный процесс. Еще должна быть конкурентная среда, чтобы была конкуренция как на тренировках, так и между командами. Тут и психология работает, кого-то нужно мотивировать в агрессивной форме, а с кем-то, наоборот, подождать. Но начинается все с преподавания и таланта тренера», — добавил Билялетдинов.

Билялетдинов с марта 2024 года работает тренером отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива». Он является воспитанником железнодорожников. За основную команду хавбек провел 186 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2004 году, а также обладателем Суперкубка России и Кубка страны.

Александр Абустин

Динияр Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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