Андрей Аксенов: «Появление межрегиональных ЮФЛ сделало проще работу нашего штаба»

Старший тренер юношеской сборной России U17 Андрей Аксенов, побывавший на турнире победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ в Сочи, отметил пользу таких соревнований для развития игроков и рассказал о своем взаимодействии с тренерами команд-участниц.

— Очень полезный турнир с разных точек зрения. Конечно, прежде всего хочется посмотреть на команды, ставшие лучшими в межрегиональных ЮФЛ, игроков, развивающихся на местах, а также оценить примерный уровень развития нашего футбола. И мы действительно видим здесь ребят с хорошими индивидуальными качествами. Впрочем, не только мы, к этому турниру приковано внимание и клубных селекционеров, которые стремятся усилить свои команды.

— Вам как тренеру юношеской сборной чем помогло появление межрегиональных ЮФЛ?

— Следить за игроками нам как штабу сборной стало гораздо проще — все команды как на ладони, в любой момент можно найти трансляцию и посмотреть нужный матч, что в федеральном, что в региональном дивизионе. У нас проводятся селекционные сборы, на которые мы приглашаем футболистов из регионов. И в основном составе команды сейчас есть пять-шесть человек, вышедших как раз из межрегиональных лиг. Они конкурентоспособны и показывают хороший футбол. Помимо просмотра матчей, мы с коллегами провели здесь семинар для тренеров команд-финалистов, я постарался обозначить существующие проблемы, рассказать, на что стоит обратить внимание при подготовке игроков. Очень надеюсь, что состоявшийся содержательный диалог поможет нашему футболу прогрессировать.

Напомним, что турнир, собравший на тренировочной базе РФС в Мацесте 17 победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ, проходит с 20 по 30 октября.