Дюков: «Будем искать возможности для того, чтобы продолжать развивать ЮФЛ»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о дальнейших перспективах юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«ЮФЛ — один из флагманских проектов РФС. Проект важный как для наших ведущих академий, так и для ДЮСШ регионов. Мы видим большую пользу от турнира. Он позволяет готовить не только игроков, но и развивать инфраструктуру футбола в регионах, запускать профессиональный футбол. Мы, безусловно, будем искать возможности для того, чтобы продолжать развивать турнир. Если будут трудности, проблемы — найдем решение, чтобы турнир проводить», — цитирует «РБ Спорт» Дюкова.

По информации «СЭ», на будущем исполкоме РФС планируется принять ряд решений, направленных на реформирование юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).