23 июля стартуют федеральные турниры ЮФЛ сезона-2022/23

Сегодня, 23 июля, четырнадцать футбольных академий страны начнут сезон-2022/23. В новом розыгрыше к ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 присоединится присоединится ЮФЛ-3, для игроков до 17 лет.

В новом сезоне выступят следующие академии: «Краснодар» (Краснодар), «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Чертаново» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Строгино» (Москва), «Локомотив» (Москва), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Акрон — Академия Коноплева» (Самарская область), «СШОР Зенит» (Санкт-Петербург), «Мастер-Сатурн» (Московская область), «ФШМ» (Москва) и «Рубин» (Казань).