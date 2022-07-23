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Сегодня, 15:21

23 июля стартуют федеральные турниры ЮФЛ сезона-2022/23

Виктория Кравченко
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Сегодня, 23 июля, четырнадцать футбольных академий страны начнут сезон-2022/23. В новом розыгрыше к ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 присоединится присоединится ЮФЛ-3, для игроков до 17 лет.

В новом сезоне выступят следующие академии: «Краснодар» (Краснодар), «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Чертаново» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Строгино» (Москва), «Локомотив» (Москва), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Акрон — Академия Коноплева» (Самарская область), «СШОР Зенит» (Санкт-Петербург), «Мастер-Сатурн» (Московская область), «ФШМ» (Москва) и «Рубин» (Казань).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
0
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