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28 ноября 2025, 16:59

10 декабря стартует международный турнир «Путь Будущего» от академии «Локомотива»

Алина Савинова

Команды из Азербайджана и Белоруссии примут участие в международном турнире «Путь Будущего», организованном академией «Локомотива».

Турнир среди игроков 2014 года рождения стартует 10 декабря. В этом году он внесен в Единый календарный план соревнований Министерства спорта РФ и приобрел официальный статус.

Участники турнира «Путь Будущего» от Академии «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»

Помимо ведущих российских футбольных академий на соревнованиях выступят «Нефтчи» из Баку и минское «Динамо». Также среди участников команда, представляющая регионального партнера Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» — «Академия футбола им. Ю.П. Семина» из Орла. Москва будет представлена пятью коллективами: «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком», ЦСКА и «Чертаново».

Все матчи пройдут на футбольных полях при «РЖД Арене», финал состоится 14 декабря.

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Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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