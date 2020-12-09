Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев высказал свое мнение о перспективах нашей сборной в отборочном турнире чемпионата мира.

Напомним, что команда Станислава Черчесова оказалась в одной компании с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Как во времена работы со «Спартаком» и сборной вы относились к такому важному событию как жеребьевка? — вопрос Романцеву.

— Жеребьевка — это прежде всего шаг в неизвестность, которая ждет тебя в очередном турнире. Причем независимо от того, в каком статусе ты в него вступаешь — одним из фаворитов или аутсайдером. Конечно, каждый раз чисто по-человечески надеешься, что судьба окажется благосклонной и сведет не с самыми грозными соперниками. И в то же время сознаешь, что это не гарантия успеха. Примеров тому очень много.

— Какой из них готовы вспомнить навскидку?

— Чемпионат мира-2002, когда действующие обладатели титула французы со звездным составом стали последними в группе, где соперничали с Сенегалом, Уругваем и Данией. Или ЧМ-2018, который провалила победитель Кубка мира-2014 Германия, оказавшаяся в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей. А ведь как в свое время радовались результатам жребия болельщики «Трехцветных» и бундестим. При этом уверен, опытные тренеры Роже Лемерр и Йохим Лев относились к итогам жеребьевки гораздо сдержаннее.

— Что скажете по поводу соперников России в отборе на ЧМ-2022?

— То же самое, что и большинство тех, кто уже поделился своим мнением, — все они нам по зубам.

— То есть мы попали в «группу жизни»?

— Не люблю это определение, как и «группу смерти», поскольку они часто не совпадают с реальностью. Повторю: сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты из тех, кого команда Черчесова способна обыгрывать. Заметьте, что я не сказал «обязана».

— Не сказали, исходя из того, как россияне провели два последних матча с Турцией и Сербией?

— Нет. Это уже история, которая, уверен, для Черчесова и футболистов стала серьезным уроком. Знаю характер Станислава, его умение держать удар, и поэтому уверен, что выводы будут сделаны правильные. Кстати, то же самое я говорил «СЭ» и перед ЧМ-2018, когда сборной и ее главному тренеру предрекали скорые похороны.

— Тогда футбольная сказка для России закончилась после серии пенальти в четвертьфинале с Хорватией, сумевшей затем дойти до финала. Сегодняшняя команда Златко Далича так же сильна?

— Мне так не кажется. С задачей выхода на Евро, хотя и не без труда, хорваты справились. Особенно тяжело давались им матчи на выезде, где только один завершился победой над словаками, а вот даже в Баку не получилось взять три очка. В игре Хорватии уже не чувствовалось той легкости и мобильности, которые отличали ее два года назад. Возможно, причина в том, что стал потихоньку сдавать лидер Модрич, которому уже 35 лет. Да и партнеры не молодеют.

Но сегодня в команде есть другие лидеры, способные повести за собой: выступающий в «Челси» Ковачич, совсем недавно сменивший «Ливерпуль» на «Зенит» Ловрен и, конечно, думающий, разноплановый исполнитель Влашич из ЦСКА. Словом, согласен с теми, кто считает Далича и Ко одними из фаворитов группы.

— Словакию и Словению ставите ниже?

— Только если оценивать в плане цифр и прочей статистики. Повторяю, в таких турнирах ждать сюрприза можно от любого. Да, эти соперники не принадлежат к категории грандов, но в их составах выступают игроки, которые на виду в европейских топ-клубах — в «Интере», «Наполи», «Герте», «Лацио», «Атлетико», «Аталанте».

А что касается возможных неприятностей во встречах с ними, то достаточно вспомнить Евро-2016, где словаки оказались сильнее во всех компонентах. Словенцы же всегда были для россиян крепким орешком. Причем иногда балканцам удавалось добиваться успеха не без помощи судьи, как это случилось в Любляне в отборе на ЧМ-2002. Там нашу команду просто «убил» английский рефери Грэм Полл. Да и Марибор еще свеж в памяти.

Но при всем при этом проходить Словакию и Словению мы должны. Иначе зачем тогда рваться в Катар?

— Что может нашей сборной помочь подойти к отборочным матчам в оптимальном состоянии?

— Главное, чтобы в строю оказался весь «боекомплект» сборной. Недавно мы поняли, к чему привели потери Головина, Баринова, Фернандеса. Ну и, конечно, очень важно, чтобы Черчесов имел такое количество времени для выстраивания игры, которое ему необходимо. В этом плане полностью согласен с Юрием Семиным в том, что календарь чемпионата России должен быть выстроен с учетом пожеланий главного тренера сборной.

— Что пожелаете лично Станиславу Саламовичу?

— Оставаться таким же твердым и верить в себя, как это происходило в нашем с ним «Спартаке». Это для него и сборной главное. Удачи тебе, Стас!