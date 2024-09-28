Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:45

В ФИФА устали от выходок Мартинеса. Скандального аргентинца дисквалифицировали на два матча

ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Аргентины Мартинеса за оскорбительное поведение
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press
Давно шел к этому наказанию.

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес пропустит октябрьские матчи сборной Аргентины. Дисциплинарному комитету ФИФА не понравилось поведение 32-летнего футболиста, и он отстранил его на две игры: против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Отличился дважды

В сентябре Аргентина встречалась с Чили (3:0) и Колумбией (1:2) — в каждом из матчей Мартинес продемонстрировал не только свои актерские навыки, но и эмоции.

Игра с Чили стала первой после триумфа на Кубке Америки. Подопечные Лионеля Скалони отметили победу вместе с фанатами, а вратарь сделал это в традиционной для себя манере — приложил копию трофея к паху.

А после выездного поражения от Колумбии Эмилиано уже не выглядел таким счастливым. Аргентинец задел руку одного из местных операторов и влепил по его камере, за что получил массу негатива в свой адрес.

«Его нельзя считать примером для новых поколений. Нельзя бить оператора по руке и ломать его аппаратуру», — заявила колумбийская ассоциация спортивных журналистов в соцсетях.

Реакция ФИФА не заставила себя ждать: во время октябрьского перерыва Мартинес будет отдыхать.

«Дисциплинарная комиссия ФИФА приняла следующее решение: футболист Дамиан Эмилиано Мартинес признан виновным в своем оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры (статья 13 дисциплинарного кодекса) на матчах Аргентина — Чили и Аргентина — Колумбия. Он дисквалифицирован на два матча. Дисквалификация вступает в силу со следующего матча сборной Аргентины», — сообщила пресс-служба ФИФА.

В Футбольной ассоциации Аргентины заявили, что категорически не согласны с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА.

Лионель Месси и&nbsp;Эмилиано Мартинес в&nbsp;матче Кубка Америки против сборной Эквадора. «Аргентина благодарит зверя в воротах». Что пишут о промахе Месси и сейвах Мартинеса?

Самый эпатажный игрок мира

Эмилиано — человек-шоумен. Многие наверняка помнят его выходку после победы на чемпионате мира 2022 года. Тогда он, получив награду лучшему вратарю турнира, приложил ее к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

Фото Global Look Press

После этого Мартинес показывал неприличные жесты поклонникам сборной Франции, объявлял минуту молчания для Мбаппе, который «умер», и даже приходил с куклой младенца в маске недовольного Килиана на чемпионский парад.

Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у&nbsp;полицейского дубинку. Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Как Мартинес выступает в этом сезоне

Эми отыграл все пять матчей в АПЛ за «Астон Виллу», пропустив семь мячей. Также на его счету один сухой матч в этом сезоне — в Лиге чемпионов с «Янг Бойз».

В начале сентября France Football объявил имена 30 номинантов на «Золотой мяч» — Мартинес попал в список.

Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
ФИФА
Читайте также
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Российская армия нанесла групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости