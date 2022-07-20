Жоржиньо считает, что сборная Италии должна была получить путевку на ЧМ-2022 за победу на Евро-2020

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо считает, что сборная-победитель чемпионата Европы должна иметь право выступить на следующем чемпионате мира. Итальянцы в 2021 году выиграли Евро-2020, но не смогли попасть на ЧМ-2022.

«Смешно выиграть Евро и не попасть сразу на ЧМ. Позвоните в ФИФА или УЕФА, чтобы узнать почему... Так как мы в итоге не попали на ЧМ, возможно, я возмущаюсь еще больше, но эй, ты выигрываешь, убиваешь себя и тебе приходится снова проходить через отбор. Что дает победа на Евро? Для чего его выигрывают? Просто чтобы выиграть Евро? Выиграй Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Вы выиграли чемпионат Европы, Кубок Америки, Азии, но вы не попадете напрямую на мировое первенство? Неправильно», — цитирует Globo Esporte Жоржиньо.

Сборная Италии потерпела поражение от Македонии в стыковых матчах и не попала на ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября 18 декабря 2022 года. На турнире впервые в истории сыграют 32 сборные.