Юран против увеличения количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных: «Это будет перебор»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном увеличении количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.

Расширение числа команд будет единовременным и может произойти в честь 100-летия с проведения первого чемпионата мира. Предложение заинтересовало президента ФИФА Джанни Инфантино, который также добавил, что оно требует более тщательного анализа.

«На мой взгляд, это будет перебор. Во-первых, как это скажется на футболистах и национальных чемпионатах? Раз будет так много команд, то и время проведения турнира увеличится, а как тогда футболистам нужно будет восстанавливаться после него перед началом сезона? Во-вторых, всегда на чемпионат мира попадали лучшие команды, а здесь хотят просто собрать побольше команд, но в чем здесь логика? Давайте тогда все страны будут участвовать, раз юбилей. Так что я против того, чтобы было добавлено столько участников», — сказал Юран «СЭ».

Чемпионат мира-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Таким образом, турнир впервые пройдет на разных континентах.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Участие в нем примут 48 сборных.

Денис Сафронов