Власти Саудовской Аравии запретили продажу алкоголя на чемпионате мира-2034

Посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд заявил, что распитие алкоголя на стадионах во время проведения чемпионата мира по футболу 2034 года будет запрещено.

«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь», — приводит слова Бандара Аль Сауда LBC.

По мнению посла, алкоголь не является обязательным элементом подобных мероприятий и без него также можно хорошо провести время. Кроме того, власти Саудовской Аравии не хотят менять свою культуру ради гостей страны.

«Если вы хотите выпить после того, как уедете, то милости просим, но на данный момент у нас нет алкоголя. У нас сухая страна, как и в плане погоды. Вы не можете жить без выпивки?» — добавил он.

В декабре конгресс ФИФА утвердил Саудовскую Аравию местом проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.