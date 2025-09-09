Венгрия — Португалия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Венгрия и Португалия сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 9 сентября
Сборные Венгрии и Португалии сыграют в рамках группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события противостояния Венгрия — Португалия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.
Ответная встреча запланирована на 14 октября в Португалии.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
