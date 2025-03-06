Газзаев — об идее увеличения количества участников ЧМ-2030: «Поддерживаю, но лишь на один раз, с учетом 100-летия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном увеличении количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.

Расширение числа команд будет единовременным и может произойти в честь 100-летия с проведения первого чемпионата мира. Предложение заинтересовало президента ФИФА Джанни Инфантино, который также добавил, что оно требует более тщательного анализа.

«Идея сама по себе интересная, но в этом случае многие чемпионаты придется начать позже, так как при таком большом количестве сборных, сам мундиаль будет длиться около двух месяцев. Нужно очень четко все распланировать, чтобы футболистам не пришлось сразу же после чемпионата мира играть в своих лигах. Но как я и сказал ранее, идея хорошая, я ее поддерживаю, но лишь на один раз, с учетом 100-летия после первого чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Таким образом, турнир впервые пройдет на разных континентах.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Участие в нем примут 48 сборных.

Денис Сафронов