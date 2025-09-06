У Дембеле обнаружили травму задней поверхности бедра

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле прошел обследование на предмет характера травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.

28-летний футболист получил повреждение в пятницу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Украины (2:0).

Отмечается, что Дембеле диагностирован надрыв задней поверхности правого бедра. Также в сборной Франции заявили, что вингер Дезире Дуэ получил надрыв трехглавой мышцы голени. В связи с этим вызов в национальную команду получил форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман.

Ранее журналист Фабрис Хоукинс сообщил, что Дембеле пропустит около шести недель из-за травмы.