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9 сентября 2025, 10:40

Сербия — Англия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сербия и Англия сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 9 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (сборная Сербии).
Фото Global Look Press

Сборные Сербии и Англии сыграют в рамках группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
09 сентября 2025, 21:45. Райко Митич (Белград)
Сербия
0:5
Англия

Следить за ключевыми событиями встречи Сербия — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Ответная встреча запланирована на 13 ноября в Англии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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