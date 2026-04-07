Семин: «Хайкин — сильнейший вратарь в Норвегии. Если получит паспорт, конечно, поедет на ЧМ»

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высказался о вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине, который когда-то играл в молодежке руководимой им «Мордовии», и Хайкин впоследствии неоднократно говорил, что Семин спас его карьеру.

— К сожалению, уже вылетел из Лиги чемпионов, хотя до того прошел дальше, чем кто-либо мог предположить, еще один ваш бывший игрок — Никита Хайкин. Чем для вас стало выступление «Буде-Глимт» и его основного голкипера?

— Это удивительная команда! Пройти так далеко в Лиге чемпионов, тем более обыграв «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер»... Я смотрел тренировки «Буде-Глимт» перед ответным матчем со «Спортингом», поскольку находился в это время в Марбелье — там же, где норвежцы работали на базе. Игроки работали с таким энтузиазмом! Они просто, как говорится, порхали — легкие, быстрые, уверенные в себе. Поэтому думал, что в Лиссабоне будет совершенно другая игра. Но через день все куда-то пропало.

Такое бывает в футболе. Но в любом случае мне очень нравится их необычный тренер Кнутсен. У меня был с ним разговор, нас Никита Хайкин познакомил. Мне было просто интересно его послушать. Никогда не мог подумать, что «Буде-Глимт» может проиграть «Спортингу» с таким счетом, имея фору в три мяча. И это еще Никита блестяще играл, особенно в первом тайме, когда вытащил три-четыре мертвых мяча. Жаль, что они вылетели. Но за них тоже болею.

— По вашему ощущению, успеет Хайкин получить норвежский паспорт, чтобы поехать в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026?

— Он и сам этого не знает, а я — тем более. Получит — конечно, поедет, потому что он сильнейший вратарь в Норвегии. На высочайшем уровне себя проявил во всех европейских матчах, много лет стабильно играет и побеждает в чемпионате страны. Как будет, так будет. Никита и сам на это так же смотрит, — сказал Семин «СЭ».

Хайкину 30 лет. Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года и вместе с командой четыре раза становился чемпионом Норвегии. Ранее вратарь играл за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

В 2023 году Хайкин перешел в английский «Бристоль Сити», однако не провел за команду ни одного матча, после чего вернулся в «Буде-Глимт».

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