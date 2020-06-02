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Сегодня годовщина впечатляющего старта сборной СССР на ЧМ-86. Венгрия была разгромлена

13:18
Венгрия — СССР. Фото scorum.ru.
Венгрия — СССР. Фото scorum.ru.
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Сегодня исполняется 34 года со дня матча чемпионата мира-1986 в Мексике Венгрия — СССР. Советская команда победила со счетом 6:0.

Игра состоялась в Ирапуато в присутствии 16 500 болельщиков. В составе сборной СССР Павел Яковенко, Сергей Алейников, Игорь Беланов, Иван Яремчук и Сергей Родионов. Еще один мяч в свои ворота забил венгр Ласло Дайка.

Сборная СССР сыграла вничью с Францией (1:1) и обыграла Канаду (2:0) и вышла из группы с первого места. В 1/8 финала советские футболисты уступили команде Бельгии (3:4 д. в.).

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