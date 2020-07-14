Сегодня годовщина начала «футбольной войны» между Гондурасом и Сальвадором

Также одной из причин войны был давний, начавшийся в XIX веке спор между двумя странами относительно точного расположения некоторых участков общей границы.

Кроме того, правительство и деловые круги Гондураса были раздражены существенными торговыми преимуществами, которые с начала 1960-х годов оказались предоставлены более развитой сальвадорской экономике по правилам организации Центральноамериканского общего рынка.

К 1961 году, когда состоялся матч, обе страны испытывали значительные экономические трудности, обе управлялись военными; оба правительства стремились отвлечь внимание населения от насущных внутриполитических и экономических проблем.

В течение месяца сборные двух стран должны были провести два матча за выход в финальную часть ЧМ-1970. Беспорядки возникали и во время первого матча в столице Гондураса Тегусигальпе, и после него: гражданка Сальвадора застрелилась, заявив, что не может пережить такого позора своей страны.

Во время второй игры в Сан-Сальвадоре были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сожжены гондурасские флаги; по Гондурасу прокатилась ответная волна нападений на сальвадорцев, включая двух вице-консулов. Неустановленное количество сальвадорцев погибло или было ранено в результате нападений, десятки тысяч бежали из страны.

В итоге между странами произошел военный конфликт, который продлился шесть дней — с 14 по 20 июля 1969 года. Мирный договор между двумя странами был подписан только 30 октября 1980 года— 11 лет спустя после войны.

Линия границы между странами была окончательно установлена решением Международного суда ООН 11 сентября 1992 года.