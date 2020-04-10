Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал, что два года не общался с экс-партнером по национальной команде Зинедином Зиданом после ЧМ-2006. Саньоль был зол на Зидана за его удаление в финальном матче против Италии. Зидан реализовал пенальти в игре, а в дополнительное время поддался на провокацию Марко Матерацци и ударил его головой в грудь.

— С матчем у меня связано самое лучшее и худшее воспоминание, — цитирует AS Саньоля. — Мы очень радовались пенальти Зизу. Моя старомодная часть говорит, что бить «паненку» очень рискованно. Мое первое впечатление было, что Зизу совершенно безумен. Он забил, и я был счастлив. Но в конце я остался с привкусом горечи.

Ты заходишь в раздевалку после поражения и слышишь парня, который говорит и извиняется. Но ты не слышишь его! Ты дико разочарован. Ты не хочешь слушать его извинения, говорить с ним. Тогда был неподходящий момент. Я пошел в туалет, выкурил 250 сигарет за 10 минут. Так я пытался скрыться.

Мы не говорили почти два года. В 2008 году после чемпионата Европы я играл свадьбу. Моя жена сказала пригласить его. Я позвонил, но он не приехал на вечеринку в тот вечер, однако я был рад видеть его на следующий день. У нас был совместный аперитив. Мы приятно побеседовали, и жизнь началась заново.